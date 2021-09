ORE 20, MERCATO CHIUSO. IL RIEPILOGO: VIOLA IN ATTIVO

Ore 20, calciomercato chiuso senza botti dell'ultim'ora per la Fiorentina. La terza estate della gestione Rocco Commisso ha visto l'acquisto più caro della storia viola (i 23 milioni + bonus per Nico Gonzalez) ma anche un lieve attivo economico, visto che le entrate (al netto dei bonus) hanno superato gli esborsi. Questo perché i viola possono mettere a bilancio le cessioni di Lafont (8 milioni, sui cui la dirigenza viola non ha esercitato l'opzione di controriscatto) e di Ceccherini (circa 3 milioni), oltre che di Lirola (13 milioni dal Marsiglia). L'addio di Ribery, seppur ovviamente a costo zero, ha portato a un abbassamento del monte ingaggi (in attesa del possibile rinnovo di Vlahovic, a cui verrà proposto un ingaggio top). Nel corso del 2022, poi, i viola potranno mettere a bilancio i 40 milioni della cessione di Federico Chiesa alla Juventus, al (probabile) verificarsi delle condizioni previste dall'accordo: un tesoretto da cui ripartire per le prossime sessioni di mercato.

Ecco il riepilogo del calciomercato viola estate 2021.

ARRIVI

Riccardo Saponara (c) (fine prestito, Spezia)

Pol Lirola (d) (fine prestito, Marsiglia)

Joseph Duncan (c) (fine prestito, Cagliari)

Youssef Maleh (c) (fine prestito, Venezia)

Christian Dalle Mura (d) (fine prestito, Reggina)

Szymon Zurkowski (c) (fine prestito, Empoli)

Luca Ranieri (d) (fine prestito, Spal)

Aleksa Terzić (d) (fine prestito, Empoli)

Riccardo Sottil (a) (controrisc. dal Cagliari) 12 mln

Nico Gonzalez (a) (definitivo, Stoccarda) 23 mln + ev. bonus 4 mln

Matija Nastasic (d) (definitivo, Schalke 04) 3 mln

Lucas Torreira (c) (prestito, Arsenal) 1,5 mln + ev. risc. 15 mln

Alvaro Odriozola (d) (prestito, Real Madrid)

TOTALE SPESE: 39,5 mln + bonus

PARTENZE

Riccardo Sottil (a) (riscattato dal Cagliari) 10 mln

Frank Ribery (a) (svincolato)

Valentin Eysseric (c) (svincolato, Kasimpasa)

Borja Valero (c) (svincolato, C.S. Lebowski)

Kevin Malcuit (d) (fine prestito, Napoli)

Antonio Barreca (d) (fine prestito, Monaco)

Rafik Zekhnini (a) (risoluzione di contratto)

Kevin Diks (d) (definitivo, Copenaghen)

Petko Hristov (d) (definitivo, Spezia) 1 mln

Julian Illanes (d) (definitivo, Pescara)

Martin Caceres (d) (svincolato, Cagliari)

Maxi Oliveira (d) (svincolato, Juarez)

Rafik Zekhnini (a) (definitivo, Molde)

David Hancko (d) (definitivo, Sparta Praga) 2,5 mln

Federico Ceccherini (d) (definitivo, riscattato dal Verona) 3 mln

Luca Ranieri (d) (prestito, Salernitana)

Alban Lafont (p) (definitivo, riscattato dal Nantes) 8 mln

Szymon Zurkowski (c) (prestito con dir. risc. e controrisc., Empoli)

German Pezzella (d) (definitivo, Betis) 4 mln

Christian Dalle Mura (d) (prestito, Cremonese)

Christian Kouame (a) (prestito, Anderlecht) 1 mln

Pol Lirola (d) (definitivo, Marsiglia) 13 mln

TOTALE ENTRATE: 42,5 mln