ONOFRI A FV, Era fatta per ritorno Piatek al Genoa

L'ex giocatore ed allenatore rossoblù ed ora opinionista Claudio Onofri ha spiegato perché Krzysztof Piatek, che era ad un passo dal ritorno al Genoa, ha invece scelto la Fiorentina, in esclusiva a Firenzeviola:

"A Genova sembrava fatta per riportarlo in rossoblù - spiega Onofri - ma, a parte l'attaccamento ad una maglia e una piazza in cui è esploso e che sicuramente c'è tuttora, credo che in ogni situazione un giocatore guardi anche alla dimensione e al progetto di una società. In questo momento la Fiorentina non solo ha una classifica migliore ma anche un progetto ambizioso e avanzato mentre il Genoa ha sì una proprietà nuova che sta iniziando ora il suo di progetto ma deve salvarsi. Capisco quindi che Piatek è andato a lottare per un obiettivo più importante come l'Europa e dunque ha scelto un futuro più roseo"