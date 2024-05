OLY-FIO 0-0, Primo TS senza reti: tanti rischi per i viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nei primi 15 minuti supplementari non cambia il risultato della finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos.

Il primo tempo supplementare è subito emozionante, purtroppo però contro la Fiorentina visto che è l'Olympiacos ad andare vicino al vantaggio. Martinez Quarta rischia il fallo da rigore che sembrava evidente per tutti, a causa di un suo tocco di mano su cross di Jovetic, ma l'arbitro e il VAR decidono di non assegnarlo. Poco dopo è ancora l'ex viola a mettere in difficoltà la difesa degli uomini di Italiano, ma il suo tiro viene neutralizzato da un grande Terracciano.