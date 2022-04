OLTRE LA MEDIANA: I TRE BALLOTTAGGI TRA DIFESA E ATTACCO

L'Atalanta torna a vincere dopo un mese e si avvicina di nuovo alla Fiorentina che dunque all'Arechi domani avrà un pizzico di pressione in più. Non che la situazione sia delle più rosee: tra la delusione di Coppa, l'euforia dei granata dopo due vittorie consecutive e i tanti acciaccati di casa viola, per gli uomini di Italiano quella di Salerno rischia di diventare una trasferta molto difficile. Resta il fatto che il 2022 resta ottimo con 9 partite vinte su 17 giocate, anche se in trasferta sono arrivate i maggiori problemi in stagione tra Venezia, Torino e Sassuolo, oltre alla Juventus. Massima delicatezza in ogni scelta dunque, anche perché le condizioni di alcuni giocatori impongono diverse riflessioni ad Italiano.

1°) Odriozola-Venuti - Il primo vero ballottaggio è sulla destra, con Odriozola che vuole tornare in campo dal 1' dopo un assenza in campionato di 34 giorni. Italiano in conferenza ha detto che lo spagnolo si sente al 100%, ma qualche dubbio rimane. La decisione sarà presa solo domattina.

2°) Milenkovic-Quarta - Il difensore serbo è perfettamente ristabilito ed è stato regolarmente convocato per la trasferta di Salerno dopo essersi allenato normalmente oggi. Italiano sta ancora valutando le sue condizioni ma non essendosi trattato di un problema muscolare, bensì gastrointestinale, le probabilità di vedere Milenkovic e non Quarta in difesa sono decisamente maggiori.

3°) Piatek-Cabral - Torna il momento di vedere il Pistolero? Le sensazioni della vigilia dicono di no: per dare continuità all'attacco, Cabral è ancora in vantaggio sul polacco per una maglia da titolare contro la Salernitana. Per l'ex Basilea (votato come MVP della sfida con la Juve dai lettori di FV) sarebbe importante tornare al gol per certificare il suo nuovo ruolo in questa Fiorentina. Ma Piatek scalpita e non è impossibile che alla fine sia lui a tornare dal 1'.