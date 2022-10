Con la vittoria di ieri sera contro il Basaksehir la Fiorentina si è guadagnata la qualificazione alle fasi di eliminazione diretta della Conference League. Guardando il bicchiere mezzo vuoto, la squadra di mister Italiano con la sola vittoria di misura contro i turchi ha complicato non poco il possibile piazzamento al primo posto nel girone e quindi il rischio di incontrare ai sedicesimi di finale una squadra proveniente dall'Europa League si fa sempre più concreto.

Guardando il bicchiere mezzo pieno, invece, Luka Jovic sembra essersi sbloccato definitivamente. Bello il primo gol in scivolata che regala il gol del momentaneo pareggio. Nonostante qualche errore di troppo, soprattutto sotto porta, di testa trova la rete del raddoppio su respinta del portiere, il ritorno su buoni livelli è evidente. Unica piccola nota rivedibile, forse, l'esultanza del serbo. Le mani all'orecchio in entrabi i gol hanno fatto un po' bubare i tifosi viola, e qualche fischio è arrivato.

L'ex attaccante del Real Madrid, tra l'altro, non segnava una doppietta in una competizione europea dal 29 novembre 2018, in un Eintracht Francoforte-Marsiglia terminato per 4-0. Il serbo, con i due gol di ieri, si è piazzato al primo posto tra i migliori marcatori viola da inizio stagione. Sei reti per lui, al secondo posto invece Gonzalez con quattro reti, mentre Kouame chiude il podio a tre marcature. Resta il fatto che, ad ora, ottobre è il mese di Jovic. Il numero sette viola è il giocatore di Serie A che ha segnato di più nel mese corrente tra tutte le competizioni, con cinque reti. La speranza di tutti, ovviamente, è che l'Oktober Luka Fest possa continuare anche nel mese di novembre e per molto tempo ancora.