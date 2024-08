NZOLA, Ad un passo dal Lens in prestito: i dettagli

Fonte: Niccolò Ceccarini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Mbala Nzola è ormai ad un passo dal volare in Francia e giocare in Ligue 1 la prossima stagione. Il Lens è vicinissimo ad accogliere l'attaccante classe '96, arrivato alla Fiorentina dallo Spezia solo un anno fa: operazione in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Pronta dunque a concludersi una delle telenovele in salsa viola di questa estate di rivoluzione, visto che l'angolano è stato messo fuori rosa fin dall'inizio del ritiro al Viola Park dopo l'arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina della Fiorentina ed era ancora in cerca di una squadra. La scelta ormai è fatta: a meno di clamorosi dietrofront, Nzola sarà presto un giocatore del Lens.