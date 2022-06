Ricostruire gli equilibri, anche quelli interni oltre che quelli squisitamente tecnici. E' un lavoro ampio quello che attende la dirigenza a una settimana o poco meno dal via ufficiale alle trattative. Mentre la società porta avanti questioni già aperte, leggere alla voce Jovic. restano aperti i fronti legati alle scelte personali (come nel caso di Mandragora per il quale il Torino resta in ballo) e soprattutto i sostituti da individuare per chi se n'è andato come Odriozola, o per chi se ne andrà come Dragowski.

Così prosegue il dialogo a distanza con lo Shakthar per il terzino brasiliano per il quale i viola sono saliti ben oltre i 10 milioni iniziali, avvicinandosi ai 15 richiesti, mentre nella corsa a un nuovo portiere le resistenze granata per Milinkovic-Savic sembrano favorire la rimonta di Gollini come profilo alternativo. Tutte ipotesi da concretizzare da qui al primo week-end di luglio quando la squadra si radunerà a Firenze.

Una serie di tappe preliminari prima che il grosso del lavoro venga impostato in Trentino, e prima che Italiano cominci ad avviare una ricostruzione necessaria a fronte di qualche tassello finito altrove a cominciare da Torreira. Uscito il capocannoniere a gennaio l'allenatore viola ha già saputo dimostrare la sua capacità nel ricompattare il gruppo, adesso il mercato che può cambiare volto alla squadra non resta che raccogliere la nuova sfida e dimostrare che chi arriverà non sarà per forza inferiore a chi ha preso altre strade.