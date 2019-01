NORGAARD FAVORITO SU GERSON, DAVANTI FIDUCIA AL TRIDENTE

Un unico dubbio, in mezzo al campo, e la sostituzione obbligata di Biraghi che sarà squalificato, per il resto dovrebbe essere la Fiorentina vista con la Sampdoria. Oggi a Verona, fischio d'inizio alle 12:30, Pioli sembra voler rilanciare dall'inizio Norgaard per affidarsi a un terzetto completato da Veretout e dal rientrante Benassi. In questo modo finirebbe Gerson in panchina. Dietro, detto dell'inserimento di Hancko per Biraghi, confermati gli altri tre: Milenkovic, Pezzella e Vitor Hugo.

Stesso discorso anche per l'attacco, con Chiesa, Simeone e Muriel che già avevano lanciato buoni segnali d'intesa una settimana fa. Quanto alle alternative, anche e soprattutto nel reparto offensivo, l'allenatore viola potrà sbizzarrirsi a partita in corso vista l'opportunità di poter inserire i vari Pjaca, Mirallas e, perchè no, pure Eysseric visto che il mercato non ha ancora definito le loro partenze.

Nel Chievo Di Carlo conferma il suo 4-3-1-2 con Giaccherini trequartista dietro a Stepinski e Pellissier, mentre deve rinunciare per squalifica al fiorentino Bani e a Kiyine. Davanti a Sorrentino, capace di parare un rigore a Cr7 una settimana fa, Depaoli, Rossettini, l'ex viola Tomovic e Jaroszynski sulla sinistra. Con Hetemaj e Radovanovic completerà il centrocampo Leris favorito nel ballottaggio con Rigoni.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino, Depaoli, Tomovic, Rossettini, Jaroszynski, Leris, Radovanovic, Hetemaj, Giaccherini, Stepinski, Pellissier

FIORENTINA (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Hancko, Benassi, Norgaard, Veretout, Chiesa, Simeone, Muriel