NORD AMERICA, Le proprietà già sbarcate in Europa

Dopo l'acquisto della Fiorentina da parte di Rocco Commisso, ecco una panoramica sui miliardari nord-americani che hanno già investito nel calcio europeo. Gli esempi più virtuosi sono - come spesso accade - in Premier League, dove le proprietà statunitensi di Liverpool e Manchester United dominano ormai da anni assieme agli emiri del Medio Oriente. Anche la Francia ha i suoi investitori dagli USA: il Marsiglia è di proprietà di Frank McCourt, già proprietario dei Los Angeles Dodgers (squadra di baseball).

In Italia la copertina la prende James Pallotta, proprietario della Roma dal 2011 con alti e bassi (ultimamente soprattutto bassi anche se solo l'anno scorso i giallorossi si sono giocati la semifinale di Champions League). Poi ci sono Bologna, dove Joey Saputo (imprenditore canadese nell'industria casearia) cerca da anni di rilanciare una squadra che fino ad oggi non ha ottenuto grandi risultati da quando nel 2014 l'ha acquistato ed il Venezia di Joe Tacopina, salvatosi quasi in extremis quest'anno in Serie B. Infine ci sarà Rocco Commisso.

Queste nel dettaglio le proprietà nordamericane in Europa:

Aston Villa - Wesley Edens (socio con il cinese Xia e l'egiziano Sawiris)

Bournemouth - PEAK6 Investments (25%, il 75% è del russo Maxim Denim)

Crystal Palace - Joshua Harris e David S. Blitzer (soci con gli inglesi Parish, long, Hosking e Browett)

Liverpool - Fenway Sports Group (100%)

Manchester United - Glazer Family (100%)

Olympique Marsiglia - Franck McCourt

Bordeaux - General American Capital Partners

Lione - IDG Ventures (20%, l'80% è del francese Aulas)

Nizza - Chien Lee, Paul Conway, Elliot Hayes (soci col cinese Zheng e col francese Rivère)

Roma - James Pallotta

Bologna - Joey Saputo

Venezia - Joe Tacopina