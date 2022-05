NICO VUOLE LA SVOLTA: A CACCIA DI UNO SHOW COME A NAPOLI

Alla ricerca del riscatto, forse l’ultimo (o quasi) di questa stagione prima di essere “rimandato” ad agosto. Non cerca scuse Nico Gonzalez, che domani sera contro la Roma va a caccia di una serata da incorniciare al cospetto di una big per mettersi alle spalle un periodo “no” (che per la verità aveva fatto seguito all’ottimo momento di fine marzo e inizio aprile, nel corso del quale in tre giornate erano arrivati due gol e altrettanti assist) e regalare punti pesanti alla Fiorentina nel suo percorso d’avvicinamento all’Europa.

Non è forse un caso che Vincenzo Italiano, ieri in conferenza, abbia fatto riferimento alla prova dei viola contro il Napoli, per sottolineare il tipo di squadra che vorrebbe rivedere domani con i giallorossi. Una sfida, quella del Maradona, dove a prendersi la copertina dopo pochi minuti era stato proprio l’ex Stoccarda, bravo a trovare il suo primo gol in trasferta dopo circa 500 giorni dall’ultima volta e ad aprire le danze di un successo-show, dove aveva messo a referto anche l’assist per Ikoné. Non stupisce dunque che - dati alla mano - ad aprile l’esterno sia risultato il giocatore con i migliori dati: 10 km di media percorsi (con una velocità di 10,6 km/h) per un totale di 569’ giocati.

Da quel pomeriggio, tuttavia le cose non sono andate come tutti speravano. Tanto per Nico (che in assoluto in Serie A resta il giocatore che ha subìto più falli, bel 89 a +8 su Joao Pedro che è secondo in questa speciale classifica) quanto per la squadra, fiaccata fisicamente e mentalmente, che adesso è chiamata a dare il tutto per tutto contro la Roma e a sfatare il suo tabù contro le big (nove ko su tredici gare). Il primo problema da risolvere sarà in ogni caso lo scarso feeling con il gol, sul quale a dire il vero Gonzalez ha dato un apporto molto ridotto in questa stagione: al di là dei soli 4 gol, l’argentino è appena il 24° giocatore del campionato per tiri (63, di cui 19 in porta). Anche su questo Italiano ha chiesto una svolta.