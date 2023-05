NICO SEMPRE PIÙ LEADER, MA ORA VUOLE VINCERE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Tra le poche note lievi che la Fiorentina si porta via dalla sconfitta dell'Olimpico contro l'Inter c'è sicuramente l'ottima prestazione di Nico Gonzalez. Confermato sulla destra, l'argentino non si fa pregare sull’invito di Ikonè e porta subito avanti i viola dopo pochi minuti. Servito poco dopo da Bonaventura manda alto sopra la traversa anche se sembra esserci una deviazione. Ci prova fino all’ultimo anche con una bella iniziativa da destra che però non sfocia nel gol atteso.

Il classe '98 è, per distacco, il giocatore più forte di questa Fiorentina. L’argentino, quest'anno come non mai, riesce a spiccare sempre nelle partite decisive. Si è visto rovinare una notte iniziata nel migliore dei modi, in cui ha scacciato subito quell’esigenza di incidere imposta dall’etichetta di giocatore più pagato della storia della Fiorentina che porta addosso. In Coppa Italia, Gonzalez è stato l’unico giocatore della Fiorentina a segnare due gol, davanti a Jovic, Barak, Ikoné e Cabral, mentre in Conference l'esterno è a quota 6 gol e 3 assist, dimostrandosi decisivo sia a Poznan che a Basilea.

La squadra di Vincenzo Italiano adesso ha una seconda possibilità per regalare un trofeo che sulle rive dell'Arno manca ormai da troppo tempo: la finale di Conference League del 7 giugno a Praga contro il West Ham. La speranza di tutti è che l'ex Stoccarda anche contro gli inglesi possa ripetere le belle prestazioni viste in passato, mostrandosi così, ancora una volta, il leader di questa squadra.