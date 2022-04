NICO INSTANCABILE, BIRAGHI ASSIST MAN, CENTROCAMPO OK

TERRACCIANO – Rischia qualcosa, su un rinvio che per poco non favorisce Pinamonti, poi non esce benissimo su un corner consentendo a Henderson di provare il tiro. Sul gol di Di Francesco, poi annullato, sembra esserci il fallo di Pinamonti e comunque il retropassaggio di Saponara non era il massimo. Non impegnato nella ripresa oggi si è però preso qualche rischio di troppo, 6

VENUTI – Chiusura puntuale su Di Francesco dopo invito di Bandinelli al ventesimo. Ci prova un paio di volte con il tiro dal limite ma senza fortuna, 6

MILENKOVIC – Di testa, nell'area avversaria, si fa notare nel primo quarto d'ora, poi con l'uomo in più nel secondo tempo gestisce l'ordinaria amministrazione, 6

IGOR – Solita buona guardia davanti alla difesa ma anche qualche percussione importante fino alla tre quarti avversaria. Solido anche negli anticipi, 6,5

BIRAGHI – Bel tiro dopo nemmeno 10 minuti con ottima risposta in corner di Vicario, poi indovina il lancio giusto per mandare in porta Cabral. Buon per lui che il VAR annulli il gol di Di Francesco visto che rischia molto sul retropassaggio di Saponara, poi però è precisa la punizione che consente a Gonzalez di segnare. Assist-Man 6,5

Dal 40'st TERZIC – S.v.

CASTROVILLI – Comincia con un paio di cambi di campo di grande precisione ma prosegue anche recuperando palloni preziosi avviando le ripartenze. Si conferma nel vivo del gioco nella ripresa anche se non è precisissimo al tiro a ridosso della mezz'ora della ripresa. Ordinato, 6,5

Dal 40'st MALEH – S.v.

TORREIRA – Si vede di testa, su uno dei primi angoli, con palla sull'esterno della rete. Si ripete su un cross dalla sinistra impegnando Vicario. Dà battaglia su ogni pallone ma il giallo nel secondo tempo gli costerà la trasferta di Napoli. Un'assenza che si farà sentire, non a caso gli applausi al momento del cambio sono più che meritati, 6,5

Dal 25' AMRABAT – Può alimentare il palleggio senza troppe pressioni, 6

DUNCAN – Qualche buon recupero nel primo quarto d'ora poi Gonzalez non lo serve benissimo su un contropiede a dieci minuti dall'intervallo. Mette molta sostanza ma anche buon dinamismo, 6,5

GONZALEZ – Avvio promettente con buoni spunti seppure il primo tiro non sia irresistibile. Non precisissimo quando potrebbe liberare Duncan a metà primo tempo e poco incisivo al tiro dopo cinque minuti nella ripresa. Si fa ampiamente perdonare prima obbligando Luperto al secondo giallo poi segnando di testa il vantaggio. Instancabile, 7

Dal 40'st CALLEJON – S.v.

CABRAL – Avvio non semplice con qualche controllo complicato ma soprattutto l'occasione sprecata (e viziata da fuorigioco) dopo il bell'assist di Biraghi. Ci riprova sul finire di primo tempo ma in caduta alza troppo la mira. Meglio nella difesa palla che nel gioco in area, ma con questo sacrificio restano i margini di crescita, 5,5

SAPONARA – Si vede il giusto seppure abbia pochi problemi a saltare il marcatore, bello invece il cross per Torreira a metà primo tempo. Più vivo in apertura di secondo tempo quando chiama al tiro Gonzalez e manda in gol Cabral seppure risulti in fuorigioco. Chiude una buona prova con un rasoterra largo non di molto, 6,5

Dal 31'st SOTTIL - Manca l'opportunità finale peccando di egoismo, s.v.

ITALIANO – C'è Duncan, e non Maleh, in mezzo mentre con Gonzalez a destra va Saponara a sinistra con Ikonè in panchina. Nel primo tempo le occasioni ci sono, un po' meno l'intensità tanto che ci vuole il VAR per evitare all'Empoli di passare in vantaggio. Nella ripresa l'azione dei suoi è più continua e dopo l'uno-due che costa all'Empoli espulsione e gol incassato la strada si fa in discesa. Manda dentro Amrabat al posto di Torreira e Sottil per Saponara, poi anche Terzic, Maleh e Callejon portando a casa tre punti fondamentali in risposta alla vittoria della Lazio di ieri sera e in attesa della Roma di scena a Marassi. La corsa continua, 6,5