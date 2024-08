NICO GONZALEZ-JUVENTUS AD OLTRANZA: LA FIORENTINA ATTENDE L'OFFERTA FINALE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nico Gonzalez-Juventus, avanti a oltranza. I bianconeri, anche grazie alla volontà del giocatore, che da giorni ha dichiarato al club di Commisso di voler partire in direzione Continassa, tengono alto il pressing nei confronti della Fiorentina alla ricerca di un accordo che ancora non è stato raggiunto.

Le cifre - Le parti ieri sono rimaste ferme sulle rispettive posizioni, ma la sensazione generale è che in giornata l'affare possa sbloccarsi. La Fiorentina continua a chiedere 40 milioni contro i 30 proposti da Giuntoli ma, anche grazie al lavoro dell'agente di Nico, la soluzione potrebbe essere trovata a metà strada. La Juventus ha bisogno di accelerare per consegnare quanto prima una soluzione in più a Thiago Motta ed è per questo che anche dalle parti di Torino sta maturando la convinzione di alzare la proposta per accontentare, almeno in parte, le richieste di Commisso.

Fiorentina in attesa - Il club viola attende una proposta che sia molto vicina ai 40 milioni di euro e in giornata tutti sono certi che tale proposta possa arrivare. Magari con una parte fissa da 32/33 milioni, più 4-5 milioni di bonus facilmente raggiungibili che avvicinino la cifra definitiva proprio a quella richiesta fissata da Commisso e dai suoi dirigenti. Queste sono le famose "ore decisive", che abbiamo già vissuto per la trattativa andata a buon fine per Gudmundsson e che a breve potrebbero risolvere anche questa lunghissima trattativa con la Juventus per il numero 10 argentino.