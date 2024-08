NICO GONZALEZ, Da ieri si allena in gruppo: il punto

Fonte: Andrea Giannattasio

Dopo i primi giorni nel corso dei quali Nico Gonzalez si è allenato a parte in seguito al ritorno dopo le vacanze post Copa America, dalla giornata di ieri, pur non partecipando integralmente al lavoro dei compagni, si sta allenando agli ordini di Palladino insieme ai propri compagni, esattamente come accaduto in precedenza per Sofyan Amrabat. Da ieri, in sintesi, è tornato ad essere parte integrante del gruppo squadra e anche oggi, con allenamento previsto in serata, si metterà a disposizione dell'allenatore nella settimana che ci porterà alla ripresa del campionato.

Un ritorno agli allenamenti insieme ai compagni che arriva a poche ore dalla notizia di ieri di un irrigidimento da parte della Fiorentina nei confronti del giocatore e della sua potenziale voglia di lasciare Firenze per accasarsi altrove. Il mercato è ancora apertissimo, ma nel frattempo, Nico Gonzalez, numero 10 della Fiorentina, è tornato regolarmente ad allenarsi in gruppo.