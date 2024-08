NICO, ATALANTA E JUVE: UN TRIANGOLO DA SCIOGLIERE

FirenzeViola.it

Meno 10: questi i giorni alla fine del calciomercato.Una sessione estiva che ha visto la Fiorentina come protagonista con ben sei volti nuovi (Kean, Colpani, Pongracic, De Gea, Richardson e Gudmundsson) ma anche tanti addii. I viola hanno incassato 15 milioni dalla cessione di Nikola Milenkovic al Nottingham Forest e potrebbe non essere l'unica maxi cessione.

Nico vuole cambiare aria- L'argentino, non convocato per l'esordio in campionato contro il Parma, non si allena ancora con il gruppo squadra e con molta probabilità salterà anche la partita d'andata contro la Puskas Academy. Il giocatore ha chiesto alla società la cessione e dopo vari tira e molla, Rocco Commisso pare aver accettato la volontà del giocatore, ma devono essere rispettate anche le sue condizioni. Il patron viola, infatti, lascerà partire Nico solo per 40 milioni e per il momento la distanza con la società che è più interessata a lui, la Juventus, è ancora ampia. I bianconeri sono arrivati a offrire 30 milioni, ancora troppo pochi per convincere Commisso a vendere uno dei cardini (fino alla scorsa stagione) della squadra.

Variabili Lookman e Koop- La dinamica di mercato di Nico è però legata ad altri movimenti: la Juventus sta cercando di prendere dall'Atalanta Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, come Nico, ha chiesto alla società bergamasca di essere ceduto ma ancora le due società non hanno trovato un accordo. Per il momento Koopmeiners rimane un giocatore dell'Atalanta, ma fuori rosa visto che il giocatore non è stato convocato nell'esordio in campionato dei bergamaschi a Lecce, dove la squadra di Gasperini ha vinto 0-4. Sempre in casa Atalanta, c'è un'altra gatta da pelare: quella di Ademola Lookman. Il giocatore ha ricevuto le attenzioni dal PSG e anche lui come Koopmeiners non ha fatto parte della squadra nella gara contro il Lecce.

La situazione che si è venuta a creare è la seguente: Nico Gonzalez piace anche all'Atalanta che resta indietro rispetto alla Juve. I bergamaschi però, in caso di maxi cessione di Koopmeiners proprio alla Juventus si butterebbero sull'argentino e potrebbero scavalcare i bianconeri visto che hanno investito quei soldi per il centrocampista dell'Atalanta. Anche in caso di cessione di Lookman, l'Atalanta punterebbe forte su Nico ma, nel caso in cui la Juve non dovesse prendere Koopmeiners, si creerebbe una possibile asta per accaparrarsi il talento argentino.