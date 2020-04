NICCHI A FV, Parlare di calcio adesso mi nausea

La vita nell'ultimo mese è stata stravolta dal Coronavirus e, con essa, anche il calcio ha dovuto ovviamente fermarsi davanti a cose ben più importanti. La nostra redazione ha comunque continuato a portare avanti il proprio lavoro cercando di farlo nel migliore dei modi. Qualche giorno fa FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, che ha detto la sua su una possibile ripartenza del campionato: "Possiamo stare qui a parlare di quel che vogliamo, ma finché non ci vengono a dire che i rischi sono pochi e che, quindi, riaprono aziende, uffici e fabbriche non si possono fare progetti. Noi abbiamo già perso un paio di persone importanti, tra cui un associato... Quindi fare tante chiacchiere al momento non mi piace, anzi, mi nausea: aspettiamo di capire come evolverà questa drammatica situazione".