NAZIONALI, Da Kean a Martinelli: 8 azzurri più Pongracic

Fonte: Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la partita con il Monza ci sarà il rompete le righe per la sosta per le Nazionali. Palladino dovrà fare a meno di alcuni giocatori che non potranno dunque tirare il fiato (vedi Kean) né lavorare con il nuovo tecnico (vedi Bove). Pioggia di azzurro sulla Fiorentina, grazie proprio a Kean, nella Nazionale maggiore, e Kayode e Bove in Under 21 (dove ci sarà anche Bianco, ormai del Monza), Comuzzo, Harder (e Presta della Primavera) in Under 20, Martinelli e Caprini (oltre a Fortini ora allo Juve Stabia) in Under 19. Pongracic è stato invece convocato dalla Croazia.

Kean, dunque, rivede l’Italia, dopo le prime convocazioni di Spalletti, fino all'ottobre scorso. Poi la stagione opaca alla Juve, l'infortunio e il mancato approdo in Liga gli negarono la continuità per far parte della spedizione europea. Ritrovata la maglia da titolare nella Fiorentina, con le sue convincenti prestazioni e i due gol in Conference ha dimostrato di essere di nuovo in forma e di fare reparto da solo nella difficoltà di avere palloni dai compagni.

Kayode dopo essersi laureato campione europeo Under 19, con la Nazionale non ha avuto più un buon feeling perché ha bruciato le tappe senza mai farle per vari motivi ed in Under 21 può fare questo step intermedio che sembrava poter saltare per andare subito in Nazionale maggiore. Ma le prime gare in viola hanno dimostrato che non è al 100% (forse distratto dal mercato e dal fatto di non essere un titolare) e ripartire dagli azzurrini non può che fargli bene. Qui troverà il nuovo compagno Bove che per la prima volta è convocato con la maglia viola.