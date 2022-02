Tra i convocati alla volta di Reggio Emilia per la trasferta con il Sassuolo Italiano ha portato in ritiro lo squalificato Milenkovic ma non i due infortunati Nastasic e Kokorin. Il primo, come appreso da Firenzeviola, è out per una lieve infiammazione al tendine d'Achille mentre il giocatore russo è fermo da tempo per un risentimento muscolare.

(Leggi qui l'elenco dei convocati)