NARDELLA, Stadio? Fatto il possibile e ACF lo sa

Tirato in ballo da Diego Della Valle sulla questione stadio, non si è fatta attendere la risposta del sindaco Dario Nardella (CLICCA QUI) raccolta da FirenzeViola.it: "Mi sembra ragionevole l’esigenza di arrivare alla fine del campionato: ora concludiamo la stagione, visto che ancora la Fiorentina deve salvarsi. Poi noi siamo pronti per un confronto aperto, pubblico, su tutto. A cominciare dallo stadio: tutti sanno, compresa la società, che il Comune ha fatto tutto ciò che è di sua competenza perché venga realizzato. Non userò la Fiorentina per fare polemica in un momento di difficoltà della squadra e in piena campagna elettorale. Quello che dobbiamo dire lo diremo alla fine del campionato e dopo il voto".