NARDELLA, Per lo stadio ho un sogno. Commisso...

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato poco prima della partita contro il Galatasaray. Queste le parole raccolte da FirenzeViola.it: "Mi auguro che questa stagione ci faccia dimenticare quella precedente e soprattutto che ci faccia divertire. Che raccolga l'entusiasmo che si respira da settimane anche se il mercato non è ancora finito. Mi auguro che ci siano altre sorprese. Faccio un grande in bocca al lupo alla nuova proprietà. Ho visto stasera Barone e credo che siano entusiasti di questo clima straordinario anche se sanno che i tifosi viola sono esigenti, sanno sostenerti ma anche incitarti con severità. La cosa importante però è l'amore per questo progetto e questi signori ce l'hanno davvero. Lo stadio? C'è massima intesa con la società, al 1000 per mille. Non ci siamo fermati neanche ad agosto e quando tornerà Commisso ci rivedremo anche con lui. Mi auguro che entro l'estate si trovi una soluzione sulla quale convergere tutti. La cosa che sta più a cuore a tutti è di fare bene e presto. Io avrei un sogno nel cassetto: finire questo secondo mandato con il nuovo stadio di Firenze. Io non ho preferenza. Negli ultimi mesi è emersa l'ipotesi di lavorare su un restyling vero del Franchi. Per me sono tutte ipotesi serie ma nel caso realizzassimo un nuovo stadio dovremmo avere in mente l'idea di riqualificazione e gestione del vecchio stadio. Metto sul tavolo tutti gli aspetti, poi quando parto voglio essere sicuro di arrivare".