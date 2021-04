NAPPI A FV, Pradè si prenda le proprie responsabilità

Intervistato in esclusiva da FirenzeViola.it, Marco Nappi ha parlato così dell'operato del ds viola Daniele Pradè:

Pradè merita di restare ancora il direttore sportivo della Fiorentina?

"Non lo so. Non so come ha lavorato, ma posso vedere la squadra. L'ha fatta lui e si deve prendere le sue responsabilità, se era in zona Champions League tutti avremmo detto che sarebbe stato il numero uno del calcio italiano. Se l'allenatore sbaglia viene mandato via, ma è supportato anche dal direttore sportivo e allora quando mandi via uno devi mandare via anche l'altro".