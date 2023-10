NAP-FIO, La Penna non un talismano ma con la Juve..

Fonte: A cura di Duccio Santoro

Federico La Penna, arbitro di Roma classe '83, dirigerà la gara di domenica 8 ottobre tra Napoli e Fiorentina allo Stadio Diego Armando Maradona valida per l'ottava giornata di serie A. Per il fischietto della capitale sarà l'ottava occasione come direttore di gara di un match con la squadra viola: la prima volta da arbitro di una partita della squadra toscana risale alla stagione 2019/20 nel match tra Cagliari e Fiorentina alla Sardegna Arena valido per la dodicesima giornata di campionato; una partita alquanto delicata per entrambe le squadre a causa del legame con Davide Astori scomparso prematuramente il 4 marzo del 2018, appena 1 anno e mezzo prima. Il match di Cagliari finì 5 a 2 per la squadra sarda, e in quella partita La Penna rifilò tre ammonizioni alla squadra viola. Sempre nella stessa stagione l'arbitro romano ha diretto la gara interna della Fiorentina contro il Brescia, finita 1 a 1, dove i viola collezionarono tre cartellini gialli e un'espulsione per somma di ammonizioni.

Nella stagione 2020/21 La Penna ha arbitrato i viola in ben tre occasioni: la prima nella sfida tra Parma e Fiorentina allo stadio Tardini valida per la settima giornata di campionato, finita a reti inviolate, dove la squadra del patron Commisso ha ricevuto 4 ammonizioni. La seconda volta da arbitro dei viola sempre nel 2020/21 è stata in occasione del fatidico match tra Juventus e Fiorentina all'Allianz Stadium di Torino, che vide i viola di Prandelli imporsi per 3 a 0 sulla Juve di Pirlo. L'ultima chiamata per La Penna da arbitro dei viola nella stagione 2020/21 è nella sfida del Franchi tra Fiorentina e Inter, vinta dai nerazzurri per 2 a 0.

Nella stagione 2022/23 l'arbitro della capitale ha diretto l'incontro tra i viola di Italiano e la Salernitana di Sousa a Firenze, finito 2 a 1 in favore dei padroni di casa; a distanza di dieci giornate viene scelto come arbitro per la sfida tra Hellas Verona e Fiorentina allo Stadio Bentegodi che vede i toscani imporsi per 3 a 0. Per quanto riguarda il Napoli la partita di domenica sarà l'undicesima volta per La Penna da arbitro della squadra partenopea e per essere precisi la settima partita interna degli azzurri diretta dal fischietto romano. Un dato interessante riguarda il fatto che l'arbitro classe '83 nelle precedenti dieci occasioni in cui ha incontrato il Napoli non ha mai rifilato espulsioni dirette o per doppie ammonizioni alla squadra campana.