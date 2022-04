NAP-FIO, I numeri del match: Castro recordman

All’indomani del successo sul campo di Napoli-Fiorentina, la Lega Serie A pubblica il report statistico del match e alcuni dati sono interessanti per comprendere quanto di buono fatto dai viola e da alcuni singoli: nel complesso, i dati parlano di una gara equilibrata, con il possesso lievemente a favore della Fiorentina (51%). Questa superiorità, seppur risicata, è comunque indice della grande maturità della prova prodotta dai viola, capaci di contrastare al meglio la squadra che fino a ieri aveva il miglior dato per quanto riguarda il possesso palla in Serie A. Oltre a questo, tra i numeri riportati spiccano quelli relativi ai dribbling effettuati, 14 per la squadra di Italiano contro i 5 dei partenopei.

Un numero influenzato dalla prova gigantesca di Nicolas Gonzalez: l’argentino ha portato a termine 4 dribbling e prodotto 5 occasioni da gol in una performance impreziosita dal gol dell’1-0 (il primo in trasferta per l’argentino, quarto nel complessivo) e dall’assist per Jonathan Ikoné in occasione del momentaneo 2-1 viola. Una prestazione devastante sotto il piano della qualità quella dell’esterno classe ’98, che si somma alle altre prove ottime dei compagni, tra cui Gaetano Castrovilli. Se il numero dieci di Italiano è infatti parso più impreciso rispetto alle ultime uscite in fase di palleggio (75% di passaggi riusciti), dal punto di vista atletico quanto prodotto al Maradona dal centrocampista viola è senza dubbio incoraggiante: Castrovilli è infatti il calciatore che ha percorso più chilometri ieri (9,006) ed anche quello che ha toccato la velocità più alta in campo (10,74 km/h), mettendo a referto anche 5 palloni recuperati. Una prova di quantità più che di qualità, che mostra l’ottimo momento di forma del centrocampista pugliese.