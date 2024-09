MORENO, Si presenta così: "Non vedo l'ora di iniziare"

Matias Moreno, nuovo rinforzo della Fiorentina si è presentato oggi nel Wind Media Center del Viola Park, ha parlato così di sensazioni e obiettivi in vista della stagione che verrà: "Da quando il mio agente mi ha detto che la Fiorentina era interessata mi sono esaltato per l'opportunità. Avevamo anche tante altre offerte ma ho scelto di venire qui. Da qui sono passati grandissimi argentini come Batistuta, Passarella e altri miei connazionali.

Non vedo l'ora di cominciare anche qui". CLICCA QUI per leggere la presentazione completa.