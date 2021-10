MORABITO A FV, Ex giocatori dovrebbero fare agenti

Per approfondire le dinamiche legate al non-rinnovo di Dusan Vlahovic con la Fiorentina, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva l'operatore di mercato Vincenzo Morabito.

Morabito, si aspettava questa decisione da parte di Vlahovic?

"Ormai di gratitudine nella vita, e in particolare nel calcio, non è che ce ne sia molta. Per non parlare dei troppi addetti ai lavori che non hanno nulla a che fare con questo sport. Bisogna ricordarci che alla base di tutto − chi paga, compra l'abbonamento, le magliette... − ci sono i tifosi. Tutti auguriamo una gran carriera a Vlahovic, ma a partire dalle società bisogna tenere fuori le persone che non c'entrano col calcio. Perché non si dà la possibilità agli ex calciatori di fare i procuratori o i dirigenti, invece che a persone che magari, tanto per fare un esempio, lavoravano in pizzeria?".