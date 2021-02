MONTIEL, La deadline per la sua cessione non è oggi

Importante precisazione da fare per il futuro di Cristobal Montiel. Il classe 2000 è ancora formalmente un calciatore della Fiorentina, ma il club sta cercando in tutti i modi di cederlo in prestito per permettergli di giocare e tornare pronto a Firenze in futuro. La deadline per un suo eventuale addio in prestito non è però questa sera alle 20 perché rimangono ancora altri mercati aperti che potrebbero fare al caso di Montiel. L'ostacolo è rappresentato tuttora dalla volontà dello spagnolo che accetterebbe solo una squadra in un massimo campionato e che gli consenta di ottenere maggior minutaggio.