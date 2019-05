MONTELLA (S.STAMPA), Biscotto? Pensate solo male

Queste le parole di Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, in sala stampa nel post partita del match con il Genoa: “Si soffre molto dalla tribuna, la partita è stata piena di tensione, abbiamo raggiunto l’obbiettivo ma non siamo felicissimo. Se lo meritava la squadra e anche la città. La mia stagione è stata incredibile, è successo qualsiasi cosa con gare giocare bene e perse. Oggi era importante non esporsi al contropiede e non abbiamo lasciato niente all’avversari. Ci siamo presi volentieri i fischi, ce li meritavamo. Adesso si aprirà un capitolo diverso, coeso con squadra e pubblico: gestiremo l’esperienza di questa stagione, io mi sento migliore dopo questa esperienza. Il rischio di andare in B era altissimo con una mentalità sbagliata. Un giudizio alla stagione? Nata male e finita peggio: sembrava che ci fosse qualcosa che remava contro di noi, mi auguro che serva da lezione, a me in primis. Il futuro? Non ho alcun appuntamento programmato: abbiamo stoppato tutto perché la situazione era critica, ci vedremo con la proprietà nei prossimi giorni. Stasera una gara biscotto? Voi avete troppi pregiudizi e vedete sempre cose cattive. Noi abbiamo visto cose cattive anche in altre gare ma siamo stati zitti. Sicuramente mi dispiace per l’Empoli in B e se avessi potuto scegliere non avrei certo voluto condannare gli azzurri. Chiesa? Non ho parlato con nessuno: certamente è un giocatore fortissimo che può fare meglio di quello che ha fatto nelle gare con me in panchina: a volte è troppo frenetico. Il suo futuro? Oggi non do titoli. La cessione del club a Commisso? Il suo nome mi ha accompagnato 5-6 mesi al Milan. La mia proprietà non ha detto nulla per lasciarci concentrati sulla partita di oggi: non c’è stato alcun riferimento a questa eventualità, vedremo nei prossimi giorni”.