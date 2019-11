MONTELLA (S.S.), Chiesa non si è sentito di giocare. Tecnicamente...

Vincenzo Montella ha così parlato in sala stampa: "Chiesa? Non stava bene e stamattina non si sentiva in grado di giocare. L'ho portato in panchina sperando che scaldandosi si sentisse bene ma non è stato così. Mentalmente? Vale per tutti i giocatori, non era personale verso di lui"

Cosa non è andato oggi? Oggi credo che a livello tecnico non è stato un buon livello, invece come impegno c'era voglia di segnare fino alla fine. Mi aspettavo di più a livello tecnico. A Cagliari non avevamo proprio giocato, oggi invece la squadra ha dato tutto quello che poteva dare anche se mi aspettavo di più"

Sul centrocampo? "Complimenti a Cristoforo che non giocava da tempo e ha dato fino all'ultima goccia di sudore perciò è l'unico che aveva delle attenuanti"

Gara di Vlahovic? "Si ha dato da fare, ha dato una mano alla squadra, sta crescendo. Vorremmo che segnasse sempre, ma ha fatto la sua partita"

Tanti tifosi viola a Verona, usciti tra qualche fischio? "Lì comprendo, ci hanno sempre sostenuto perciò ci sta e faremo di tutto per far tornare l'entusiasmo che solo le vittorie sanno ridare. Le sconfitte fanno male ma abbiamo fatto sei-sette partite di altissimo livello. È un momento particolare che io e la squadra dobbiamo saper gestire e deve servire per migliorare e crescere. Sappiamo che dipende dalle nostre prestazioni e che le aspettative erano cresciute dopo quella serie positiva"

Verona e Verre? "L'ho visto crescere alla Roma, ci ha messo un po' ma ora sono contento per lui. Complimenti al Verona che ha un'anima e continuità".