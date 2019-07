MONTELLA, MERCATO? HO FIDUCIA IN PRADÈ. SU LLORENTE E CHIESA...

Alla vigilia della sfida con l'Arsenal nel torneo ICC, ha preso la parola il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella che ha parlato dell'affascinante gara. Ecco alcuni stralci, con le sue parole sul mercato:

Sugli avversari: "Il coefficiente di difficoltà sarà diverso rispetto al Chivas a noi avremo dei progressi. Bisognerà vedere l'approccio, soprattutto mentale. Il calcio d'agosto è sempre pericoloso, di luglio ancora di più. Qui stiamo avendo qualche difficoltà a livello climatico ma queste partite fanno comodo per fare determinate valutazioni".

Sul mercato: "I giovani che abbiamo hanno qualità. C'è da valutare quando si alzerà il livello agonistico e mentale con il campionato cosa ci potranno dare. Dovremo pensare a cosa sia migliore per la loro crescita. Non posso commentare nomi che sono fittizi e i calciatori che ci vengono associati. Ho fiducia in Pradè e bisogna focalizzarsi sui calciatori di cui ha parlato in conferenza. Guardiamo a quelle caratteristiche sperando di riuscire a trovarne qualcuno".

Su Llorente: "È un giocatore forte, poi non devo dire se è funzionale al progetto o meno".

Sulla formazione contro l'Arsenal: "Sto facendo valutazioni ma più o meno ne abbiamo alternati parecchi. Solo Ranieri ha fatto 90 minuti. A grandi linee ci sarà la stessa formazione vista contro il Chivas".

Sull'incrocio con Emery e sul Siviglia: "A Siviglia abbiamo raggiunto risultati abbastanza importanti, poi è finita male e non me l'aspettavo. Con Emery c'è già stato un incrocio e purtroppo finì male: fu un'esperienza straordinaria giocare contro di lui la semifinale di Europa League anche se abbiamo perso".

Su Daniele De Rossi: "Ci abbiamo provato, era tentato ma alla fine non se l’è sentita di giocare per un’altra squadra italiana. Non ci sono più possibilità".

Sulla presenza di Rocco Commisso: "Siamo contenti, ha voglia di costruire una buona squadra e gli uomini che ha scelto lavorano per farlo. Noi valutiamo i calciatori che abbiamo a disposizione e pensiamo a giocare".

Sulla preparazione: "Non è la prima tournée che faccio e a parte qualche inizio siamo arrivati sempre in buone posizioni, anche con la Fiorentina. Ci abituiamo".

Su Chiesa e Milenkovic: "Me l'aspettavo come prima domanda (ride, ndr). Oggettivamente li ho trovati meno in condizione rispetto a Zurkowski e Terzic, sto valutando se domani dargli un piccolo spazio oppure no. Domani mattina deciderò. Federico è sempre stato preoccupato quindi lo vedo uguale a prima".