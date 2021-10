MILENKOVIC, Prezzo non fissato: futuro da scrivere

Il rinnovo di contratto di Nikola Milenkovic è stato uno dei temi di discussione più ricorrenti nel corso dell'estate della Fiorentina, prolungamento che poi è stato firmato anche se solo per una stagione, ovvero fino al 2023. Una decisione presa dal difensore serbo sostanzialmente per due motivi: per l'affetto provato nei confronti del club che senza rinnovo avrebbe rischiato di perderlo a parametro zero la prossima estate e perché le proposte arrivate tra luglio e agosto non erano probabilmente all'altezza delle aspettative. Il West Ham per esempio è stato vicino al suo acquisto, ma tra la volontà del giocatore e il mancato accordo sulle provvigioni per i suoi procuratori, alla fine l'affare è fallito con grande gioia per il mister Italiano.

Nelle ultime ore si è parlato di una sorta di patto tra Commisso e il giocatore che permetterebbe a Milenkovic di liberarsi la prossima estate per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, una sorta di clausola sulla parola. In realtà né gli agenti né il proprietario della Fiorentina hanno pensato a questa possibilità, sia perché con una stagione tutta da giocare il prezzo potrebbe lievitare sia perché senza scritture ufficiali questa possibilità non avrebbe nessuna valenza, nemmeno tra gentiluomini. Il futuro di Milenkovic verrà scritto dalle sue prestazioni, dal suo rapporto con Italiano e con la società. Nulla è stato ancora deciso. Nemmeno il suo eventuale prezzo.