MILENKOVIC, Il West Ham fa sul serio. E l'offerta...

Tra le notizie più lette nella giornata di oggi sulle pagine di Firenzeviola.it c'è stata sicuramente quella relativa al futuro di Nikola Milenkovic, fortemente in bilico a solo un anno dalla scadenza del contratto: secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrale serbo è finito nel mirino del West Ham che già in passato aveva offerto 25 milioni di euro per il serbo. Gli inglesi sono pronti ad un'altra offerta importante.

