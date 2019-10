MILENKOVIC, CACERES E PEZZELLA CONTRO IMMOBILE. DAVANTI CHIESA E RIBERY

La prima di tre sfide nel giro di una settimana, sulla carta la più complicata. La Fiorentina riceve stasera la Lazio ferita dalla sconfitta in Europa League e per proseguire nella striscia di risultati utili (6 gare senza sconfitte) servirà prima di tutto neutralizzare le bocche da fuoco dell’attacco di Simone Inzaghi. Montella anticipa cambiamenti, ma almeno per il match di stasera tutto è rinviato. Ancora gli undici delle ultime partite, ancora il 3-5-2 con gli stessi interpreti di sempre.

Davanti a Dragowski non si discute il trio Milenkovic, Pezzella, Caceres (due gare consecutive senza subire gol) così come in mezzo restano intoccabili Badelj, Pulgar e Castrovilli. Con Lirola e Dalbert esterni non cambia nemmeno l’attacco, dove Ribery e Chiesa sono a caccia di gol pesanti dopo la serata a reti bianche di Brescia. Per tutti gli altri la speranza di trovare spazio magari a partita in corso, quando gli spazi sono destinati ad allargarsi.

In casa Lazio le condizioni di Luis Alberto sono in via di miglioramenti dopo i problemi emersi nel pareggio rocambolesco con l’Atalanta, nell’ultimo turno di campionato. Potrebbe essere lo spagnolo a giocare a sostegno di Immobile e Correa con Caicedo inizialmente in panchina. In mezzo ci sono Milinkovic-Savic e Lucas Leiva mentre a destra torna Lazzari con Lulic sistemato sulla sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Ribery

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa, Immobile