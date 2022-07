MILENKOVIC AL BIVIO: MATURITÀ VIOLA O DIREZIONE JUVENTUS?

Il caso Nikola Milenkovic si infittisce. Il classe ’97 negli scorsi giorni ha incontrato, assieme al suo procuratore, la dirigenza della Fiorentina per fare il punto della situazione. Allo stato attuale il difensore serbo si trova di fronte a un bivio: tra le due possibilità che gli si prospettano c’è il futuro a tinte viola, con la società che non si farebbe problemi ad assicurargli un rinnovo di contratto triennale, con tanto di adeguamento sino a oltre 3 milioni a stagione. Un’offerta che ovviamente alletterebbe Milenkovic nel caso in cui non pervenissero proposte più congrue.

L’altro fronte è quello del trasferimento alla Juventus. L’Inter infatti resta sullo sfondo, ma sono proprio i bianconeri in pole position per l’ex Partizan Belgrado, anche perché lo scenario nerazzurro potrebbe non garantirgli migliori possibilità di minutaggio rispetto alla Vecchia Signora. Tutt’altro. I piemontesi, seppure alle prese con l'infortunio di Paul Pogba, a fine tournée proveranno molto probabilmente a piazzare un nuovo colpo in difesa, specie considerando che il futuro a Torino di Daniele Rugani non è poi così scontato. E il primo indiziato è Milenkovic.