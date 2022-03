MILENKOVIC, 5 KO E 2 PARI CONTRO L'INTER: IL TREND È DA INVERTIRE

Tra qualche ora la Fiorentina scenderà in campo a Milano contro l'Inter, ma per Nikola Milenkovic non sarà una semplice partita di campionato. Il serbo infatti è uno dei principali obiettivi di Marotta e della dirigenza nerazzurra che, vista la possibile partenza di De Vrij, sta iniziando a pensare ai possibili sostituti dell'olandese per rinforzare il reparto arretrato. Il classe '97 dovrà fronteggiare, con ogni probabilità, Edin Dzeko e Lautaro Martinez, due attaccanti molto diversi tra di loro, ma entrambi molto abili e in grado di segnare in qualsiasi momento. Insomma, una buona prova dell'ex Partizan quest'oggi sarebbe l'ennesima conferma del suo valore e delle sue qualità.

Il bilancio di Milenkovic contro l'Inter però è estremamente negativo, visto che da quando è arrivato a Firenze nel 2017-2018 non ha mai vinto. In tutto sono state ben 11 le gare disputate dai viola, 9 in Serie A e 2 in Coppa Italia, con 7 sconfitte e 4 pareggi, ma non sempre il centrale è stato in campo: 3 volte si è infatti accomodato in panchina ed in un'occasione era squalificato a causa di un'espulsione rimediata nella partita precedente. In sostanza il 24enne ha preso parte a 7 match con un non invidiabile score di 5 sconfitte, 2 pareggi, 14 gol subiti e 8 realizzati. Un trend, che vi riportiamo di seguito, da invertire già da oggi.

Serie A:

2017-2018 - Inter-Fiorentina 3-0 (in panchina)

2017-2018 - Fiorentina-Inter 1-1 (in panchina)

2018-2019 - Inter-Fiorentina 2-1 (90 minuti in campo)

2018-2019 - Fiorentina-Inter 3-3 (in panchina)

2019-2020 - Fiorentina-Inter 1-1 (90 minuti in campo)

2019-2020 - Inter-Fiorentina 0-0 (90 minuti in campo)

2020-2021 - Inter-Fiorentina 4-3 (90 minuti in campo)

2020-2021 - Fiorentina-Inter 0-2 (squalificato per espulsione)

2021-2022 - Fiorentina-Inter 1-3 (90 minuti in campo)

Coppa Italia:

2019-2020 - Inter-Fiorentina 2-1 (90 minuti in campo)

2020-2021 - Fiorentina-Inter 1-2 d.t.s. (120 minuti in campo)