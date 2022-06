MERCATO, Tra rinnovo di Italiano e possibili innesti

Tra le notizie più lette di oggi su Firenzeviola.it c'è quella relativa al tema che da tante settimane sta tenendo tutta Firenze con il fiato sospesa: il rinnovo di Vincenzo Italiano. In attesa di annunci ufficiali varrà attendere comunicazioni da parte dei diretti interessati, ma la schiarita delle ultime ore legittima speranze di ripartenza importanti, di certo in linea con quanto fatto nell’ultima stagione. Ultimi dettagli limati e firma che arriverà nella giornata di domani: il primo passo verso la nuova stagione è stato compiuto.

Adesso spazio al mercato, con Odriozola che resta una possibilità per la fascia destra, mentre su Dodò non si registrano grandi passi in avanti. In mezzo c’è da prepararsi a un vero proprio casting per individuare un regista da affiancare ad Amrabat .Quanto all'attacco invece resta Jovic il nome da seguire nelle prossime ore per capire quale evoluzioni potrà avere il dialogo con il Real Madrid. Last but not least anche il ruolo di portiere, che è un altro spazio da riempire nello scacchiere viola. Milinkovic Savic è seguito da vicino, con Cragno e Gollini che si allontanano insieme a Vicario che intanto l’Empoli ha già riscattato.

