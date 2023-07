MERCATO, Non solo Parisi: le ultime su Füllkrug

Quella appena conclusa è stata la giornata di Fabiano Parisi ma non solo. Dalla Germania continua a rimbalzare la voce di Niclas Füllkrug per l'attacco della Fiorentina: la punta della nazionale tedesca sarebbe l'obiettivo numero uno in questo momento per l'attacco viola. Non la prima operazione con la Germania fatta nella sua storia dalla Fiorentina che da Mario Gomez a Jakub Blaszczykowski in passato si è già rivolta alla Bundesliga.