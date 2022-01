Non può mancare il mercato tra gli articoli più letti dai lettori di Firenzeviola, con grande interesse per la situazione complicata del giocatore del Porto Martinez e quella di Joao Pedro, per il quale Amrabat può diventare la chiave. Entrambe le notizie erano state lanciate dalla Nazione.

LEGGI IL PUNTO SU JOAO PEDRO

LE COMPLICAZIONI PER MARTINEZ