MENCUCCI, COL NAPOLI ALLE 18, JOJO TUTTO OK

A margine dell'evento "Firenze capitale europea dello Sport 2012", l'amministratore delegato viola Sandro Mencucci ha fatto il punto della situazione in casa Fiorentina: "Jojo stasera non puo essere presente, ma lui è molto contento di rappresentare la città di Firenze. Stevan sta bene, ha una sintomatologia da carico, aveva una visita dal dottore e abbiamo preferito anticipare questa visita a scopo precauzionale. Col Napoli ci dovrebbe essere tranquillamente. A fine anno faremo i conti, adesso si capisce male dove siamo anche per i tanti rinvii. Lo Stadio? Facciamo lavorare l'amministrazione comunale, fino a che non abbiamo le carte in mano non possiamo dare giudizi. Appreziamo l'iniziativa del comune. Il Bando di gara è giustissimo, all'insegna della trasparenza e del rispetto della legge. Aspettiamo le carte prima di dare giudizi. A Firenze l'esigenza dello Stadio è forte, è ovvio che abbiamo interesse. Col comune c'è un grande rapporto, e la famiglia Della Valle non vuole disimpegnarsi. Abbiamo avuto un periodo no adesso stiamo vivendo un periodo 'sì'. Siamo ripartiti al meglio, abbiamo un tecnico valido che sa valorizzare i giovani, si è ricreata armonia e tutto per adesso sta andand per il meglio. Col Napoli molto probabilmente giocheremo o alle 18.00 o alle 18.30 perché la società partenopea ci ha chiesto più tempo per poter organizzare il ritorno in Campania e preparare al meglio il turno di Champions. Alle 20.45 non avremmo avuto nemmeno un tempo molto clemente; anticipando ci abitueremmo all'orario in cui disputeremo i due recuperi con Bologna e Parma. La Primavera? La società viola ha sempre tenuto al torneo di Viareggio, quasi più che allo scudetto Primavera: speriamo di ripetere l'esperienza dello scorso anno cercando di conquistare la vittoria finale che lo scorso anno ci è stata tolta dall'Inter''.