MAZZOLENI-CHIFFI, Che dramma quando c'è l'ACF

C’è una statistica preoccupante che deve far riflettere i tifosi della Fiorentina e che già da qualche ora ha messo in allarme la società viola ed è l’altissima percentuale di errore che chiama in causa gli arbitri Daniele Chiffi della sezione di Padova (di professione ingegnere industriale) e Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo (45 tatuaggi in tutto il corpo e una passione per l’antiquariato) ogni qual volta si trovano a dirigere una gara della Fiorentina.

Oltre allo scempio di ieri sera all’Olimpico contro la Roma (tocco goffo di Chiffi sul pallone e azione non fermata, con Mazzoleni al Var intento a far tutto fuorché richiamare l’attenzione del collega di fronte alla topica), i due fischietti sono stati già in questa stagione protagonisti in negativo in altre due circostanze piuttosto recenti, ovvero in Lazio-Fiorentina e in Fiorentina-Verona. Nella gara con i biancocelesti, Mazzoleni era ancora una volta al Var (Fabbri era l’arbitro della sfida) e in quei 90’ accadde davvero di tutto: un mancato doppio giallo a Parolo, un mancato rosso diretto a Bastos per fallo su Ghezzal, un mancato rosso diretto a Radu per fallo su Badelj ma soprattutto l’errata concessione del rigore su Caicedo e il mancato giallo per simulazione a Caicedo (senza contare che ci poteva stare un rigore su Ribery non rivisto dagli assistenti al monitor).

Non bene il signor Chiffi, invece, nello scontro di pochi giorni fa al Franchi tra i viola e l’Hellas. In quella circostanza il biondissimo fischietto padovano non ha dato a metà ripresa un solare calcio di rigore alla squadra di Iachini per un fallo di mano di Pessina in area (in quel caso al Var c’era Di Paolo che non ritenne giusto intervenire sulla decisione presa dal collega in campo). La speranza adesso è che, almeno contro Bologna e Spal, Chiffi e Mazzoleni stiano il più lontani possibile da Campo di Marte e da Ferrara. In attesa della prossima stagione…