MAYORAL-ACF, Il parere della stampa romana

Sulle pagine di FirenzeViola.it oggi abbiamo analizzato il possibile acquisto a gennaio di Borja Mayoral. Perchè la Fiorentina ha una corsia preferenziale per l'attaccante della Roma, e perché il classe '97 con Mourinho è finito fuori rosa e non va neanche in panchina. Così, i pareri di quattro firme del giornalismo romano hanno fatto chiarezza sul possibile affare. Da Roberto Maida ad Andrea Pugliese, passando per Ugo Trani e Luca Valdiserri: in coro hanno approvato l'eventuale acquisto della Fiorentina.