MAXIME LOPEZ TRA MACCABI E RISCATTO: QUALE FUTURO PER LUI?

Con la certa assenza di Arthur dalla partita contro il Maccabi, a guidare il centrocampo della Fiorentina nell'ottavo di Conference League in programma domani sera a Budapest contro gli israeliani sarà con tutta probabilità Maxime Lopez, il "mago" - così lo definì Pradè al suo arrivo in viola nell'ultimo giorno della scorsa sessione estiva - che però fin qui, in viola, di magie ne ha fatte molto poche.

Il futuro.

Anche se le cose migliori delle sue attuali 23 partite con poco più di 1000 minuti in campo le ha fatte in Europa, per Maxime Lopez quella di domani potrebbe tanto suonare come ultima spiaggia per guadagnarsi qualche minuto in più e soprattutto qualche chance in più di un riscatto a fine stagione che ad oggi è praticamente impossibile almeno alle cifre a cui si erano accordate Fiorentina e Sassuolo la scorsa estate, quei 9 milioni circa che la società viola non ha intenzione di versare nelle casse neroverdi soprattutto se dovessero retrocedere a fine stagione.

Il presente.

Questo non vuol dire che il futuro di Maxime Lopez sia per forza lontano da Firenze la prossima stagione, anzi: le parti si metteranno ad un tavolo e cercheranno un accordo ma ad una cifra sicuramente inferiore. Al di là di quello che sarà il futuro, in ogni caso, il presente racconta di un giocatore che dovrà tornare a far vedere quelle qualità nell'impostazione e nella gestione del pallone che avevano fatto accendere su di lui i riflettori di mezza Europa qualche anno fa. Altrimenti il finale di stagione rischia di essere solamente un lungo viale dell'addio.