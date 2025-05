Rinnovo Comuzzo, la Fiorentina lo blinda nel momento più difficile della stagione

La Fiorentina è vicinissima al rinnovo con il difensore Pietro Comuzzo. Un segnale importante della società verso le tante big che hanno bussato per arrivare al difensore, ma anche un grande attestato di stima e fiducia verso un giocatore che, dopo una mezza stagione da assoluto protagonista, ha subito una leggera flessione di prestazioni ma anche e soprattutto nelle gerarchie viola. In scadenza nel 2028 la società ha scelto questo delicato momento, in cui minutaggio e prestazioni sono leggermente diminuite rispetto allo standard della prima parte di stagione, per tranquillizzare un ragazzo che forse non si sentiva più al centro del progetto viola e tentato dalle voci di mercato.

