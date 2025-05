FirenzeViola Partnership tra Fiorentina e ASD Boreale, le foto dell'evento e il comunicato

La Fiorentina, insieme a Edoardo Bove, questo pomeriggio ha ufficializzato la partnership con l'ASD Boreale, squadra in cui ha militato proprio il centrocampista da bambino. All'evento di oggi erano presenti anche il direttore sportivo Daniele Pradè e il direttore generale Alessandro Ferrari. Di seguito il comunicato della squadra romana che ha annunciato la collaborazione con la Fiorentina: "La Boreale ASD è orgogliosa di annunciare il riconoscimento ufficiale come Centro di Formazione dell’ACF Fiorentina, una delle realtà più prestigiose in Italia nella crescita e valorizzazione dei giovani talenti. Questa partnership segna un passo fondamentale per la crescita della Boreale e per tutti i ragazzi che indossano i colori viola. Si tratta di un accordo che va oltre l’ambito tecnico: unisce due realtà che condividono una stessa visione del calcio giovanile, fondata su valori comuni come educazione, serietà, crescita personale e appartenenza, oltre che sulla volontà di costruire percorsi sportivi di alto livello. La Boreale ASD, già punto di riferimento nel quadrante nord della Capitale, non sarà soltanto affiliata, ma opererà a pieno titolo come Centro di Formazione ufficiale della Fiorentina: un ruolo strategico che prevede standard metodologici condivisi, formazione tecnica continua e interscambio diretto con il settore giovanile del club toscano. Il riconoscimento come Centro di Formazione prevede: l’applicazione del modello tecnico e formativo ACF Fiorentina, l’aggiornamento continuo dei tecnici Boreale attraverso la formazione viola, le attività congiunte, scouting e monitoraggio dei talenti e il coinvolgimento diretto in tornei e eventi ufficiali del club toscano".

"La Boreale è una società che da tempo si distingue per serietà, - dice Valentino Angeloni, Responsabile del Settore Giovanile - competenza tecnica e visione educativa del calcio. La loro realtà è in linea con quello che cerchiamo: club che mettono al centro il ragazzo, prima ancora dell’atleta. Siamo felici di accoglierli nella nostra rete come centro di formazione certi che questa collaborazione porterà risultati significativi, sia sportivi che umani".

Di seguito le immagini dell'evento odierno.