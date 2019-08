MARTORELLI A FV, Per Ranieri ancora è presto

Giocondo Martorelli, agente di Luca Ranieri, ha parlato così dal Centro Sportivo ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "Abbiamo fatto una chiacchierata informale dopo l'esperienza avuta dal ragazzo in America: ci sono diverse valutazioni da portare avanti, le valuteremo insieme a lui e poi prenderemo le giuste decisioni. Oggi c'è comunque stato solo un saluto, lui è tenuto in considerazione dall'allenatore e dalla società, vedremo in futuro ancora è prematuro dire cosa farà. Tournée? Sono esperienze di livello che vengono fatte per mettere alla prova anche i più giovani come lui che ha dato la dimostrazione di poterci stare assolutamente in una rosa come questa ed anche la società se ne è resa conto. Monaco? Sinceramente non ho avuto alcun tipo di contatti e quindi non posso prenderla in considerazione. Nainggolan? È un giocatore con assoluti valori tecnici che sposterebbe in alto gli equilibri. Ci sono però degli aspetti personali che preferisco non commentare perché rappresentano qualcosa di particolare. Boateng-Lirola? Uno ha esperienza, l'altro è un giovane interessantissimo".