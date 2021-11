MARANI A FV, Vlahovic? La società ha agito bene

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, Matteo Marani è stato intervistato dai nostri inviati durante un evento di sensibilizzazione sul tema delle violenze di genere tenutosi a Coverciano. Oltre a ricordare l'importanza della lotta contro ogni tipo di discriminazione di genere, Marani ha parlato anche della situazione in casa Fiorentina, concentrandosi sul futuro di Dusan Vlahovic. "La vicenda Vlahovic mi sembra avviata verso un esito che stiamo capendo, probabilmente il giocatore ha proposte più allettanti: la linea della Fiorentina è giusta, la società non può sottostare a pressioni e ricatti, come per tanti anni è successo. Oggi, forse anche per la crisi, i club sono più orientati all'autonomia".