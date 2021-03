MARANGON A FV, Dal 04/03/18 un legame indissolubile

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CRISI VIOLA: CRESCE L'IPOTESI DI ANDARE IN RITRO Inizia a prendere le contromisure la Fiorentina dopo il ko di oggi contro la Roma: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, una parte della società starebbe in questi minuti caldeggiando l’ipotesi di mandare in ritiro la squadra in vista del delicatissimo... Inizia a prendere le contromisure la Fiorentina dopo il ko di oggi contro la Roma: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, una parte della società starebbe in questi minuti caldeggiando l’ipotesi di mandare in ritiro la squadra in vista del delicatissimo... NOTIZIE DI FV SABATINI A FV, RIMPIANGO DI NON AVER RISCATTATO DA13 Intervistato in esclusiva da FirenzeViola.it, il ds del Bologna Walter Sabatini ha parlato così nel ricordo di Davide Astori: “Mi piace sempre parlare di Davide perché era un essere umano straordinario e anche un ottimo calciatore. Decisi di... Intervistato in esclusiva da FirenzeViola.it, il ds del Bologna Walter Sabatini ha parlato così nel ricordo di Davide Astori: “Mi piace sempre parlare di Davide perché era un essere umano straordinario e anche un ottimo calciatore. Decisi di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 marzo 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi