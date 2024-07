MANCA UN MESE ALL'INIZIO DEL CAMPIONATO. SERVONO SEI ACQUISTI, TRE TITOLARI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Manca un mese esatto all'inizio del campionato, al debutto contro il Parma in trasferta. La Fiorentina è ancora un cantiere apertissimo e le discussioni - perplessità - non mancano. La partenza di Milenkovic verrà rimpiazzata da Pongracic che tutto sommato potrebbe sostituirlo più che adeguatamente, al di là dei costi su cui si può effettivamente riflettere. Il campo dirà la verità, ma ad oggi i pareri su di lui sono quasi unanimemente positivi.

E' arrivato però più che mai il momento di accelerare anche nel reparto arretrato: in attesa delle decisioni di Palladino su Lucchesi e Comuzzo (da verificare anche quando arriverà Valentini), la situazione rischia di farsi critica e servono un paio di difensori da inserire in rosa, per dare un giusto ventaglio di scelte e di ricambi al tecnico. E' soprattutto il centrocampo a tenere sulle spine: dei tanti nomi che sono stati accostati alla Fiorentina per il momento nessuno è veramente decollato e al tempo stesso non c'è stata un'ipotesi che abbia veramente solleticato la fantasia dei tifosi. Magari arriverà il calciatore che metterà tutti d'accordo, ma ad un mese di distanza dal via della serie A la Fiorentina si trova - per questo reparto - nella necessità di mettere a segno due colpi per la formazione titolare e, volendo considerare Mandragora e Bianco come alternative, un altro acquisto che possa entrare nelle rotazioni (con Barak che può essere utilizzato a centrocampo o più avanti).

Se sulle corsie la Fiorentina è a posto, nel reparto avanzato per il momento la squadra è ritenuta pronta così, anche se la sensazione è che in caso di partenza di Nzola un altro attaccante potrebbe arrivare. Serve comunque accelerare perché dall'inizio del campionato in poi gli impegni in agosto saranno molto delicati, soprattutto il playoff di Conference. Ecco perché serve una squadra almeno un po' rodata, che si conosca e che inizi a parlare la stessa lingua calcistica. Fatti due conti rapidi, per l'undici titolare servono ad oggi almeno tre acquisti. In totale, contando anche le alternative, sei giocatori, sempre che non ci siano altre partenze di spicco.