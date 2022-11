MALEH, E quel sogno Mondiale sfumato

Se Sofyan Amrabat gioisce per il suo secondo Mondiale con il Marocco, chi invece non è stato preso in considerazione dal ct è Youssef Maleh. Dalla lista dei 26 per il Qatar di Walid Regragui sono rimasti fuori giocatori che hanno fatto discutere i media del Marocco ma tra questi nomi non c'è quello di Maleh a fare scalpore, troppo fuori dal giro probabilmente. O forse non c'è mai entrato fino in fondo, dopo una serie di problemi avuti durante le due uniche chiamate.

Il centrocampista italo-marocchino acquistato dalla Fiorentina nel gennaio 2021 (rimase poi al Venezia fino a giugno) ha fatto il suo debutto in maglia viola nell'agosto successivo quando fece anche una scelta importante in chiave Nazionale, accettando la convocazione del Marocco e rinunciando così alla maglia azzurra. Maleh nel 2020 era stato infatti uno dei protagonisti dell'Under 21 di Nicolato con 4 gare e un gol nelle qualificazioni europee, dopo il debutto in amichevole contro la Slovenia.

Sperava dunque di avere più possibilità con il Marocco e con questa maglia sognava la Coppa d'Africa e il Mondiale in Qatar, come disse nella sua prima conferenza stampa nel settembre 2021. Nella prima gara con il Sudan rimase in panchina poi il giocatore, così come i suoi compagni, subì lo choc del colpo di Stato in Guinea dove i Leoni d'Atlante avrebbero dovuto giocare la seconda gara di qualificazione ai Mondiali rimanendo invece bloccati in albergo tra gli spari fuori.

Maleh non fu chiamato nel turno di convocazioni di ottobre mentre tornò nella lista dell'allora ct a novembre quando però si allenò sempre a parte per poi fare ritorno a Firenze in anticipo per un problema alla spalla. Da allora Vahid Halilhodzic non lo ha più chiamato né lo ha fatto il ct Regragui che lo ha sostituito lo scorso agosto nonostante proprio tra agosto e inizio settembre Maleh sia stato un punto fermo della Fiorentina, salvo poi uscire dai radar anche di Italiano. Insomma la scelta di Maleh alla fine non si è rivelata la migliore per la sua carriera e per lui il sogno dei Mondiali per ora è sfumato. Chissà che a gennaio non decida di cambiare casacca per trovare più spazio in un altro club (cosa molto probabile) e convincere anche in ottica Nazionale dopo questa ghiotta occasione persa.