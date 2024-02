MACCABI, Difensivisti e con problemi a trovare la rete

L’urna di Nyon ha dato il proprio responso e, tutto sommato, la Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo. L’avversaria decretata per affrontare i Viola sarà infatti il Maccabi Haifa, squadra israeliana che si è qualificata agli Ottavi dopo aver eliminato il Gent ai playoff. Le due sfide saranno in programma il 7 e il 14 marzo. A causa dell’aspro conflitto israelo-palestinese che sta attanagliando quella zona di Medio Oriente, la gara di andata sarà nel campo neutro di Budapest, mentre il ritorno sarà ovviamente previsto al Franchi (CLICCA QUI).

Fondata nel 1913 come terza squadra di Haifa, I Verdi (così soprannominati in patria) hanno vissuto una rapida ascesa tanto che oggi è la squadra più tifata del paese. La religione è sempre stata una parte permeante del club, a partire dallo stemma - che raffigura la Stella di David - e dal nome (Maccabi in ebraico significa “non c'è nessuno come te tra gli Dei”). In circa 111 anni di storia il Maccabi Haifa ha vinto 15 scudetti, 6 Coppe d’Israele, 5 Coppe di Lega israeliana e 5 Supercoppe d’Israele. È stato, inoltre, il primo club israeliano a qualificarsi per la fase a gironi della UEFA Champions League (2002/03) e quello che detiene il record per il maggior numero di qualificazioni (3) alla fase a gironi di Champions League.

Il Maccabi Haifa è una squadra che nonostante sia dominante nel proprio campionato ha palesato grossi limiti nel suo girone di Europa League (terza alle spalle di Villareal e Rennes), arrivando ad una pessima media di soli 0,9xG creati e 1,9xG subiti. Il loro merito è quello di riuscire a convertire in rete quasi tutto ciò che creano e avere un portiere (CLICCA QUI) che riesce a non fargli subire tutti gli xG che la squadra subisce. Non a caso la squadra finora è riuscita a prendere 1,2 gol a partita. Un gioco dunque che si preoccupa più di non prendere gol, piuttosto che farlo. Non si può dire, tuttavia, che il Maccabi sia una squadra contropiedista, dato che i media fanno un contropiede che si conclude con un tiro ogni due partite. Un altro punto debole della squadra sono i calci da fermo, poiché subiscono ben 5 conclusioni da piazzato a partita.