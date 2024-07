LIVE FV, Tra poco Viola in campo per la seduta a porte aperte

A minuti, sul prato dello stadio Curva Fiesole del Viola Park, andrà in scena il primo allenamento a porte aperte dopo la giornata di pausa concessa ai calciatori viola dal tecnico Raffaele Palladino. Sono già svariate decine i tifosi che hanno prenotato il loro posto per assistere alla seduta, ai quali si sommeranno via via coloro che raggiungeranno il centro sportivo di Bagno a Ripoli all'ultimo minuto. Su FirenzeViola.it tutti gli aggiornamenti di questa seconda seduta a porte aperte. In fondo all'articolo foto e video a cura dei nostri inviati.